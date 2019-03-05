Kılıçdaroğlu'ndan Mersin açıklaması: Satın alınan siyasetçiler tarafından kumpas kuruldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın İyi Parti'den aday olamamasına ilişkin, 'Bir kumpas yapıldı ona karşı. Seçime girmesi engellendi. Kim tarafından? Siyasetçiler tarafından, satın alınan siyasetçiler tarafından' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'in Tarsus ilçesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde patronlarla toplantı gerçekleştirdi.

Evrakları geç teslim edildiği için İyi Parti’den aday olamayan ve Demokrat Parti’den adaylığı YSK tarafından reddedilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'la ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Burada çok acı bir olay yaşadık. Mersin'de bir büyükşehir belediye başkanı vardı. Bir kumpas yapıldı ona karşı. Seçime girmesi engellendi. Kim tarafından? Siyasetçiler tarafından, satın alınan siyasetçiler tarafından. Bu ahlaki mi? Rakip olmak farklı bir şey ahlaklı olmak farklı bir şey. Bu demokratik değil, biz aynı partiye seçime girsinler diye 15 milletvekili verdik. Çünkü demokrasi hepimiz için geçerli. Siz kumpasla iktidar olmanın yolunu açmaya çalışıyorsunuz. Ahlakidir diyorsanız bu gidin oy verin, değil diyorsanız sandığa gömeceksiniz bunun doğrusu budur" ifadelerini kullandı.

PATRON ADAYA DESTEK TALEBİ

Kılıçdaroğlu, patronlara seslendiği konuşmasında, "Adayımız iş dünyasından geliyor. İş dünyasından gelen kişinin belediye başkanı olmasının yararları var. Riskleri görür ve önlem alır, o nedenle destek verin" dedi.

