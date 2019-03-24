Kılıçdaroğlu'ndan 'Mansur Yavaş kazanırsa kayyum atanır mı?' sorusuna yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Mansur Yavaş'ın kazanması durumunda kayyum atanacağı iddialarına ilişkin, 'Böyle bir şey olacağını sanmıyorum' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Ankara'da Mansur Yavaş'ın kazanması durumunda kayyum atanacağı iddialarına ilişkin, "Böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Erdoğan tehditle, şantajla oy devşirmeye çalışıyor. Çünkü getirdiği adam Ankaralı değil. Ankara’yı, Ankara’nın sorunlarını bilmiyor. Bakanlık yaptığı dönemde de yerel yönetimlerin sorunlarıyla çok ilgili birisi değil" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

Seçimlere bir hafta gibi çok kısa bir süre kaldı. Uzun süredir sahada çalışıyorsunuz. Sizin gözleminiz nedir? Tabloyu nasıl görüyorsunuz?

Anketlere fazla bakmıyorum. Sokağın nabzını olabildiğince tutmaya çalışıyorum. Sokağın nabzı güzel. İktidardan bir bıkkınlık, yılgınlık var. Taahhütlerini yerine getiremeyen bir iktidar var ve toplum kendini aldatılmış hissediyor. Dolayısıyla bu yerel seçimlerde sandığa giderken vatandaşlar düşünerek gidecek. Oylarını CHP’li, İYİ Partili ve Saadet Partili belediyelerden yana kullanacak. Ankara’da, İstanbul’da, Bursa’da, Adana’da, Mersin’de bunları görüyoruz. Umarım gördüğümüz tablo gerçekleşir.

Ankara’da Mansur Yavaş seçilirse belediye başkanlığı yapamayacağına yönelik iktidar kanadında söylemler dile getiriliyor. Kulislerde görevden alma ve kayyım atama senaryoları konuşuluyor. Böyle bir durum yaşanırsa CHP ne yapacak?

Böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Erdoğan tehditle, şantajla oy devşirmeye çalışıyor. Çünkü getirdiği adam Ankaralı değil. Ankara’yı, Ankara’nın sorunlarını bilmiyor. Bakanlık yaptığı dönemde de yerel yönetimlerin sorunlarıyla çok ilgili birisi değil. Kayseri’deki Belediye Başkanlığı süreci oldukça başarısız bir süreç.

Erdoğan, toplumun Mansur Yavaş’a yönelen ilgisini kesmek istiyor. Baskı kurmak istiyor. “Onu seçerseniz ben görevden alırım” diyerek şantaj yoluna başvuruyor. Hiçbir şey yapamaz. Halk gidecek Mansur Yavaş’tan yana tercihi kullanacak ve Mansur Yavaş da herkesi kucaklayacak. Onları yaptığı gibi toplumu ayrıştırıp bölmeyecek. Başarılı bir belediye başkanlığı yapacağına yürekten inanıyorum.

Erdoğan sizin hakkınızda yüksek rakamlarla tazminat davası açarken, siz 1 TL tutarında sembolik davalar açıyorsunuz....

Benim paraya özel bir düşkünlüğüm yok. Parayla insanları susturmak gibi bir amacım da yok. Benim amacım benim görüşümü ve sözlerimi çarpıtanlara karşı tazminat davası açmak. Toplumun önünde bunların yalan söylediğini ifade ediyoruz. İçişleri Bakanı da hakaretlerde bulunmuştu 5 paralık tazminat davası açmıştım. Değeri 5 para olduğu için. Mahkeme bunu İçişleri Bakanına hakaret olarak kabul etti. O zaman İçişleri Bakanı’na çağrı yapıyorum: Değerin neyse onu söyle o değer üzerinden sana tazminat davası açayım. Benim gözümde 5 paralık.