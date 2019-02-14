Kılıçdaroğlu'ndan ‘listelere dokunmayın’ talimatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti kurmaylarına örgütten gelen belediye meclisi ve il genel meclisi üyelikleri listesine dokunulmaması talimatı verdi.

CHP, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde yarışa girecek aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edileceği 19 Şubat’a az bir süre kala belediye meclis üyelikleri ve il genel meclisi üyeliklerini belirlemek için çalışmalara başladı.

Hürriyet'in haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il ve ilçe örgütlerinden genel merkeze ulaştırılan listelerle ilgili örgüte ‘gençlik ve kadın kotasına uyulması’, kurmaylarına ise ‘yeni bir aday tartışması yaşanmaması için il ve ilçe örgütlerinden gelen listelere müdahale edilmemesi’ yönünde talimat verdi. Genel başkan yardımcıları listeleri sadece bu talimat doğrultusunda kontrol edecek.