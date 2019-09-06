Kılıçdaroğlu’ndan Kaftancıoğlu açıklaması: İstanbul seçimlerinde başarılı oldu diye…

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezası sonrası yaptığı açıklamada ‘Adalet yok bu ülkede. Hakim vicdanına göre karar vermiyor, saraya bakıyor’ dedi. Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu’dan İstanbul seçimlerinde başarılı olduğu için intikam alınmak istendiğini dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

'BU ZAMAN KADAR NEREDEYDİNİZ?'

Kaftancıoğlu’na attığı twitlerden dolayı ceza verildiğini belirten Kılıçdaroğlu “Bu zaman kadar neredeydiniz? Beraat etmesi gereken bir davadan eğer ceza alıyorsa mahkeme adalet dağıtamaz. Bunun Canan Hanım olup olmaması önemli değil” dedi.

'HAKİM VİCDANINA GÖRE KARAR VERMİYOR'

CHP lideri “Bu ülkede adaletin olmadığını hemen hemen her ortamda söyledim. Adalet yok bu ülkede. Hakim vicdanına göre karar vermiyor. Hakim yan tarafa bakıyor. Bakıyor saraya. Acaba nasıl ceza verelim diye. Bir başarıyı nasıl cezalandırabiliriz diye. Bunun arayışı içindeler” diye konuştu.

“Hangi görüşten olursa olsun ben adalet arayışını sağlayacağım ve gerçekleştireceğim. Bu ülkede adalet olmalı. Bu ülkede adaletsizlik hukuksuzluk olmamalı. Hacı Bektaş Veli'nin, Mevlana'nın Yunus Emre'nin ruhuna aykırıdır bu. Bu toprakların ruhuna aykırıdır. Düşünce özgürlüğü zenginliktir. Farklı düşünce olmadığı takdirde ülke zenginliği kaybeder” diyen Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: “Hepimiz aynı şeyi düşünürsek sonuç alamayız. Farklılıkları göreceğiz. Farklılıkların zenginlik olduğunu göreceğiz. Her bölgenin oyun havaları var. Türkülerimiz oyun havalarımız zenginliğimizdir. Farklı düşünceler zenginliğimizdir."

‘İSTANBUL SEÇİMLERİNDE BAŞARILI OLDU DİYE’

Kılıçdaroğlu "Neden farklı düşünüyorsun diye ceza veriyorsunuz. Niçin? İstanbul seçimlerinde başarılı oldu diye. Kimden intikam alacağız? Eee Canan Kaftancıoğlu... Ondan intikam alalım. Niye kardeşim? Hangi gerekçeyle? Mahkemede söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Üstelik Nazım Hikmet'in dizeleriyle bitirdi bunları. Nazım Hikmet kim? O da haksızlığa uğramış bir yazardır. Türkiye'nin 21. yüzyılda adaletsizliğe tahammül eden bir ülke olmadığını artık herkesin kabul etmesi lazım. Adaletsizlik ülkenin itibarını zedeler. Benim üzüntüm adaletin bu ülkede yok olmasına" diye konuştu.