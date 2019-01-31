Kılıçdaroğlu’ndan jammer talimatı

CHP ortam dinlemelerine karşı 27 Ocak’ta gerçekleştirilen parti toplantısında daha güçlü bir jammer sistemini devreye soktu.

CHP’de bazı kritik toplantılarda bilgilerin sızmasını engellemek amacıyla kullanılan sinyal engelleyici sistemin 27 Ocak’ta gerçekleştirilen yedinci grup adayların belirlendiği toplantıda ortam dinlemesini engellemek amacıyla daha güçlü bir sistemle değiştirildiği öğrenildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, kullanılan yeni jammer sisteminin özellikle ortam dinlemelerini engellemek amacıyla her MYK toplantısında kullanılacağı ifade ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da genel merkezde bundan sonra gerçekleştirilecek bütün kritik toplantılarda jammer sisteminin kullanılması talimatı verdiği de öğrenildi.