Kılıçdaroğlu'ndan İyi Parti'ye: Özgür'ü aşamıyorum...

CHP ile İyi Parti arasında yürütülen ittifak görüşmelerinde kriz önceki gün aşılırken, bu süreçte yaşananlara ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP ile İyi Parti arasındaki görüşmeleri köşesine taşıdı.

İttifakın bittiğine ilişkin açıklamadan önce iki partiden de bazı isimlerin yeniden devreye girdiği, bu isimlerden İyi Partili Cihan Paçacı'nın Kılıçdaroğlu ile bir görüşme daha yaptığı öğrenilirken, görüşmede Balıkesir ve Manisa sorunun aşıldığı ileri sürüldü. Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmede Manisa için "Manisa’da Özgür Beyi (CHP Grup Başkanvekili Özel) aşamıyorum. Kendisiyle bir daha konuşacağım…” dediği ileri sürüldü.

Sarıkaya'nın görüşmeye ilişkin yazısı şöyle:

İYİ Parti’de ise siyasi deneyimi yüksek akil isim Cihan Paçacı ile müzakereleri yürüten Koray Aydın erken saatte partiye gelerek durumu bir daha gözden geçirmiş.

Paçacı, her zamanki sakin üslubuyla sorunun aşılması gerektiğini belirtmiş.

İYİ Parti lideri Meral Akşener’i arayıp, tıkanan noktayı aşmak için CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşmeye gitmeyi, “Müzakereler bitti” açıklamasını bu görüşme sonrasına bırakmayı önermiş.

Akşener de Paçacı ve Aydın’ın talebine olumlu bakmış ve Kılıçdaroğlu’ndan randevu istenmiş.

O sırada partisinin “Emek ve İnsan Hakkı Platformu” tarafından düzenlenen toplantısında olan Kılıçdaroğlu gelen mesaja olumlu yanıt vermiş.

CHP lideri ile görüşmede Paçacı söze girmiş:

“Bu sorunu aşmamız lazım. Balıkesir ve Manisa’da tıkandık, adayımız ısrar ediyor; eğer uygun görürseniz bu iller bizde kalsın”

Bu aşamada CHP Balıkesir adayı ve milletvekili Ahmet Akın’ın Akşener’e yönelik bazı sözleri de aktarılmış.

Kılıçdaroğlu’nun yanıtı şöyle olmuş:

“Ahmet Bey (Akın) ile görüşeyim, eğer çekilirse size haber veririm, ama Manisa’da Özgür Beyi (CHP Grup Başkanvekili Özel) aşamıyorum. Kendisiyle bir daha konuşacağım…”

Bu aşamada Koray Aydın devreye girip şu veriyi aktarmış:

“Manisa’da AK Parti aday çıkarmayıp MHP’li mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı’nı destekleyecek. Ancak Başkan’ın hep kendi teşkilatı hem de AK Parti ile sorunları oldu. Eğer biz onlardan oy koparmak istiyorsak, İYİ Parti’den birinin aday olmasıyla bunu aşarız…”

Paçacı, eğer sorun aşılırsa İYİ Parti lideri Akşener’in kendisini ziyarete geleceğini de Kılıçdaroğlu’na iletmiş.

CHP lideri de arkadaşları ile görüşüp, son durumu Genel Başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve yine sakin ve yapıcı üslubuyla ve sabır taşı kimliğiyle bilinen Seyit Torun aracılığıyla Akşener’e ileteceğini belirtmiş.

Kurmayları ile yaptığı görüşme sonucu Balıkesir ve Manisa ile Denizli’nin bırakılması, bunun karşılığında İYİ Parti’nin de bir jestte bulunmasını istemiş.

CHP heyeti de Akşener ziyaretinde bunu aktarmış…

Müzakereler sırasında Erzurum’dan vazgeçilme kararı alınmış, CHP heyeti de bu kapsamda olumlu görüş belirtince Kılıçdaroğlu ile Akşener’in buluşması kararlaştırılmış.