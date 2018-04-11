Kılıçdaroğlu'ndan 'İyi Parti ile ittifak' sorusuna yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yarın yapacağı ziyaretin bir ittifak görüşmesi olmayacağını belirtirken, ittifaka kapalı da olmadıklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta sonu yapılan İyi Parti olağanüstü kurultayında yeniden genel başkan seçilen Meral Akşener'e yapacağı ziyarete ilişkin açıklamada bulundu.

Ziyaretin bir ittifak ziyareti olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Kongreden yeni çıktı, bu seferki bundan dolayı bir nezaket ziyareti" derken, "O konuları sonra ele alırız, çünkü daha yasası gelmedi Meclis’e. Tahmin etmiyorum o konunun gündeme geleceğini, ama tabii bu sadece bir tahmin. Belki Türkiye’nin içerisinde bulunduğu sorunlar konuşulur. Bir ittifak görüşmesi şeklinde düşünmek doğru değil. Ama bu seferlik. Yoksa biz ittifaka kapalı değiliz. Daha önce de bunu açıkladım” ifadelerini kullandı.