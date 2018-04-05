Kılıçdaroğlu'ndan 'ittifak' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile parti genel merkezinde bir görüşme gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, görüşme sonrası ittifak tartışmalarına ilişkin, 'Sorunların aşılması yönünde görüş birliği içinde olan bütün siyasal partilerle elbette bir araya geleceğiz' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde kabul etti.

Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Uysal basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti’nin cumhuriyet çınarının en önemli dallarından birisi olduğunu belirterek, "Demokrasi, vatan sevgisi, din, vicdan özgürlüğü, düşünceyi ifade konusunda kendileri de hem bugün için hem geçmişte önemli siyasal görevler yerine getirmişlerdir. Bu ziyaret sadece bir nezaket ziyaretinin ötesinde iki siyasal partinin genel başkanı olarak Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar, yaşanan sorunları ve bu sorunların nasıl aşılması gerektiği konusunda da karşılıklı düşüncelerimizi birbirine aktarma fırsatı bulduk" ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Kılıçdaroğlu, milletvekilleriyle gruplar halinde bir araya gelmesi ve ittifak konusunda diğer partilerin genel başkanlarıyla temaslarının olup olmayacağı sorusu üzerine, "Türkiye’nin yaşadığı büyük sorunlar var. Türkiye’nin bu sorunları aşması lazım. Bu sorunları aşarken, sorunların aşılması yönünde görüş birliği içinde olan bütün siyasal partilerle elbette bir araya geleceğiz. Siyasal partilerin temel görevi Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunları aşmak ve 80 milyona daha güzel yaşam sunmaktır. Nezaket ziyareti ötesinde Türkiye’nin içinde bulunduğu şartları da konuştuk. Elbetteki diğer siyasal partilerle de görüşmelerimiz devam edecek" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'la birlikte sınır birliği ziyaretine giden ünlülere ilişkin sözlerini, "Sanatçılarla ilgili söylediğim her sözün arkasındayım. Az bile söyledim" diyerek savundu.