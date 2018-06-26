Kılıçdaroğlu'ndan 'istifa' ve 'İnce' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarının ardından ilk açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu, istifa sorularına 'Partide ne olacağına partililer karar verir. 9 ay sonra yerel seçimler var. Duvarın kalan kısmını orada yıkacağız. Koltuk sevdalısı olanların bu partide yeri yoktur' yanıtı verdi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı tebrik sorusuna da sert yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk açıklamasını yaptı.

Parti MYK toplantısı sonrası konuşan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

Sesimizi duyuran gazeteci arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Oy kullanan, hangi partiye oy kullanmış olursa olsun bütün vatandaşlara demokrasiye sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum.

Tehditlere rağmen yüreklice görev yapan CHP'nin bütün üyelerine teşekkür ediyorum. OHAL vardı, baskılar vardı, bıçaklanan arkadaşlarımız vardı. Gece sabaha karşı CHP bayraklarını asan kardeşlerimiz vardı. Bunlar yılmadan görevlerini yaptılar. Devletin bütün imkanları kullanılıyordu karşı tarafta.

Sonuç şu, AKP'ye 7 puan kaybettirdiler. Sıradan bir başarı değildir. Bütün partili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İktidar partisi parlamentoda çoğunluğunu kaybetti, dünün tek adamı, bugünün topal ördeğidir. Seçimin tek kaybedeni AKP'dir. Bir siyasi partiyi seçim dışında bırakamak istediler ve bu kumpası biz bozduk. Rakibimiz olan bir siyasi partinin seçime girmesi için elimizden gelen her şeyi yaptık.

Asla yan yana gelemez diyenleri boşa düşürdük, Millet İttifakını kurduk. Sandıklara sahip çıktık, her oyun üzerine titredik.

Bu süreçte Orta Anadolu'da artık CHP'nin sesi daha gür çıkardık. Uzun yıllardır vekil çıkaramadığımız 13 ilde vekil çıkardık.

12 Eylül'ün getirdiği yüzde 10 seçim barajını yerle bir ettik.

Kısa sürede tüzük değişikliği geldiğinde gazi Meclis'i koruyacağız.

Kılıçdaroğlu, istifa sorusuna ve Mahir Ünal'ın "Muharrem İnce doğal lider oldu açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna yanıt verdi: Mahir Bey kendi partisine darbe yapıldığında neredeydi, biz dış telkinlerle kendi politikamızı oluşturmayız. Biz birilerinin talimatıyla hareket etmeyiz. CHP'nin bütün üyeleri kenndi aramızda oturur konuşuruz, biz demokrasiye inanmayan bir partiyiz. Mahir Ünal kendi partisinin tek adama teslim edildiğini çok iyi biliyor.

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin oylarıyla CHP arasındaki oy farkına ilişkin soruya ve kurultay sorusuna yanıt: Biz Muharrem Bey'in bütün çalışmalarına katkı verdik. İnce'nin performansına destek verdik, çalıştı, mücadele etti... CHP'den fazla oy alması doğaldı. Bunun için CHP rozetini çıkardı. İnce'nin oyu beklentinin altında kaldı. Kendisinin de ifadesi.

9 ay sonra yerel seçimler var. Duvarın kalan kısmını orada yıkacağız. Koltuk sevdalısı olanların bu partide yeri yoktur