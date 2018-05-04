Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye: Adayımız sensin

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun önceki gün Yalova Milletvekili Muharrem İnce’yi yanına çağırdığı ve “Adayımız sensin” dediği öğrenildi.

CHP, cumhurbaşkanı adayını bugün saat 10.00’da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda gerçekleşecek törenle açıklayacak.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, uzun süre adaylık için nabız yoklayan ve anket çalışmalarını inceleyen Kılıçdaroğlu’nun önceki gün Yalova Milletvekili Muharrem İnce’yi çağırdığı ve "Adayımız sensin" dediği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre; adayın adı Kılıçdaroğlu tarafından anons edilecek. Aday burada CHP’nin seçim bildirgesiyle paralel bir manifesto okuyacak. Salondaki programın ardından Hacıbayram Camii’ne gidilecek ve Cuma Namazı kılınacak. Buradan da Birinci Meclis’e geçilecek. Birinci Meclis önünde de Kılıçdaroğlu veya Parti Sözcüsü Bülent Tezcan’ın halka seslenmesi bekleniyor. İnce’nin bugün saat 14.00 civarında doktorların uygun görmesi durumunda GATA’da tedavi gören eski Genel Başkan Deniz Baykal’ı da ziyaret etmesi bekleniyor.