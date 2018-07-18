Kılıçdaroğlu'ndan 'imza' ve 'İnce' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay için toplanan imzalara ilişkin açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu, Kurultay tartışmalarına girmeyeceğini belirtirken, "Çünkü delegeler kurultay olmasını tercih ederlerse, yani kurultay olmasını tercih ederlerse yapacağız, imza toplanmazsa da yapmayacağız. Buna özel bir çaba, emek harcamak gerekmiyor" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi'ye yaptığı açıklama şöyle:

Toplanan imzalar konusunda sizin bilginiz var mı?

Ben hiç girmiyorum.

Neden girmiyorsunuz? Sonuçta partinizin kurultaya gidip gitmeme konusu değil mi?

Girmiyorum. Çünkü delegeler kurultay olmasını tercih ederlerse, yani kurultay olmasını tercih ederlerse yapacağız, imza toplanmazsa da yapmayacağız. Buna özel bir çaba, emek harcamak gerekmiyor.

Siz olmasın diye çaba gösteriyor musunuz?

Hayır...

Siz kendi iradenizle kurultayı toplamayacağınızı belirttiniz.

Sonuçta delegelerin tercihleri önemlidir. Delegeler eğer kurultayı isterlerse kurultayı yapacağız. Çoğunluk sağlanmasa da kurultayı yapmayacağız. Gündeme alınmasını doğru bulmuyorum.

Muharrem İnce’nin girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

İstiyor. Yani kurultayın yapılmasını istiyor.

Baştan kendisinin talep etmediğini söylemişti.

O ayrı...

Son açıklamalarında sizi inciten bir tarafı oldu mu?

Yoo... Hayır...

