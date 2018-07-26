Kılıçdaroğlu'ndan ilk karşı hamle

CHP'de, İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 59 il başkanı, olağanüstü kurultaya gerekli olmadığını belirten ortak bir açıklama yaptı.

CHP'nin il başkanları, muhaliflerin olağanüstü kurultay için imza toplamasına Ankara'da bir araya gelerek tepki gösterdi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: "İl başkanları bir araya gelmek için her şekilde bir araya gelebilirler. İl başkanları, örgütün her zaman sesine sözüne ses veren kişilerdir. Bir ilde biri söz söyleyecekse il başkanları söyler" dedi. CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ise, "Kurultaya gitmek safdece tek adam rejimini memnun edecektir. İmza süreci partimize zarar vermektedir. İmza skorunun kamuoyunda tartışılmasını uygun bulmuyoruz." ifadelerini kullandı. İLGİLİ HABER 'Muharrem İnce bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı...'