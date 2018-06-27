Kılıçdaroğlu'ndan il başkanlarına 'Muharrem İnce' talimatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezi önünde kendisini karşılayan partililere seslendi. Kılıçdaroğlu, burada Muharrem İnce'ye ilişkin de açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa çağrılarının ardından parti genel merkezi önünde kendisine destek vermeye gelen partililere seslendi.

"Bugün çok sevinçli bir gündeyim aslında. Havuz medyasına manşet olduk. Bütün seçim süreci boyunca ettiğim laflardan birisini kullanmadılar, oysa bugün manşetlerdeyiz. Ne kadar mutluyum, anlatamam. Demek ki yaptığımız iş doğru" diyen Kılıçdaroğlu, "Herkese söylüyorum, herkes bilsin, Muharrem İnce bizim bir değerimizdir, onu da sonuna kadar kucaklıyoruz. Havuz medyası da bunu çok iyi bilsin, bunda ayrılık gayrılık yoktur. İnce, 81 ili gezeceğini ifade ediyor. Bütün il başkanlarına talimat veriyorum, geldiği zaman iyi karşılayacaksınız, halkla buluşturacaksınız. Heyecan içinde yolcu edeceksiniz" ifadelerini kullandı.