Kılıçdaroğlu'ndan hükümete 5 maddelik çağrı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü vesilesiyle Parti Meclisi'ni Sivas'ta topladı. Kılıçdaroğlu, konuşmasında hükümete 5 başlıkta çağrı yaptı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü nedeniyle Sivas'ta açıklamalarda bulundu.

HÜKÜMETE 5 BAŞLIKTA ÇAĞRI

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında hükümete 5 başlıkta çağrı yaptı.

1. Cumhurbaşkanı tarafsız olmalıdır. Cumhurbaşkanı devletin sigortasıdır.

2.Güçler ayrılığı ülkesi. Devlet artık eski devlet değil. İki devlet var şu an Türkiye'de. Bir Saray devleti, bir de Türkiye Cumhuriyeti. Devlet içten içe çürüyor. Yargı bağımızlığı...Yok bunlar.

3- Devlet yönetiminde şeffaflık. Devleti yönetenler tüyü bitmemiş yetimlerden de vergi alırlar.

4- İşten çıkarmalar yaşanıyor. Saray'da kriz yok mutfak dolu. İşsizliğin ne olduğunu onlar bilmezler. O zaman yapılması gereken çağrımız şudur; ekonomik sosyal konseyi topla. Dertli insanları bir topla dinle bakalım ne diyecekler. Ben dinlemem diyor. O zaman bu Anayasa değişikliğini neden yaptık biz? Diyeceksiniz ki Anayasa mı var bu ülkede? E usulen de olsa bir Anayasa var. Bu konsey Anayasa'da var. Üç ayda bir toplanması lazım, en son 2009'da toplanmış. Peki bu vatandaşın derdini nereden öğreniyorsunuz? Damat mı söyleyecek sana? Damadın başka işleri var.

5- Dolar bazında verilen ihaleler. Faturayı vatandaşlar ödüyor. Kim ödedi? Emekliler, işçiler, işten atılanlar, sanayiciler. Sen yaşanan krizin adil dağılmasını istiyorsan dolar bazında verdiğin ihaleleri TL bazına çevireceksin.

'BÜYÜK BİR SAMİMİYETLE DİLE GETİRDİK'

Büyük bir samimiyetle dile getirdik. Bunları yaptıkları takdirde ilk biz alkışlayacağız. Hiç kimse asla umutsuzluğa kapılmasın."

'AKP 17 YILDA LONDRA'DAKİ TEFECİLERE 170 MİLYAR DOLAR FAİZ ÖDEDİ'

Kılıçdaroğlu AKP'nin 17 yılda Londra'daki tefecilere 170 milyar dolara faiz ödediğini belirtti.