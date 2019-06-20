Kılıçdaroğlu'ndan HDP ve muhafazakar seçmen açıklaması: İmamoğlu'na oy verecekler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP seçmeninin ve muhafazakar seçmenin 23 Haziran'da Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programına konuk oldu.

23 Haziran seçimlerine ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "HDP ile bir ittifakımız yok ama HDP'ye oy verenlerin büyük bir kısmı Ekrem Bey'e oy verecekler" dedi.

AKP tabanından da ciddi bir oy geleceğini gözlemlediklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey'in alacağı oylar artacak. 23 Haziran seçimleri haksızlığa uğramış kişinin hakkını aldığı seçim olacak. Özellikle muhafazakar kesim 'Biz Ekrem Bey'e oy vereceğiz' diyor" ifadesini kullandı.