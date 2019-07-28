Kılıçdaroğlu’ndan Hakan Atilla açıklaması: Boşu boşuna yattı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın ABD’de boşu boşuna cezaevinde yattığı yorumunda bulundu. Atilla'nın havalimanında karşılanması için 'tamamen şov' diyen Kılıçdaroğlu, hükümetin, Trump’ın Rahip Brunson için yaptığının onda birini Hakan Atilla için yapmadığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’de Rıza Sarraf davasında yargılanıp 32 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen ve Türkiye’ye dönen Hakan Atilla için “ABD'de boşu boşuna hapiste yattı” dedi. Kılıçdaroğlu hükümetin Trump’ın Rahip Brunson için yaptığının onda birini Atilla için yapmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen ve bugün sonra eren CHP Belediye Başkanları Çalıştayı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu “Ne suçu var Hakan Atilla’nın? Reza Zerrab'ı niye istemediler? Niye istemiyorlar Reza Zerrab'ı? Asıl fail o, rüşveti dağıtan o, rüşveti yiyen, yolsuzluk yapan o. El üstünde tuttular. Reza Zerrab için iki kez nota verdiler Amerika’ya. ‘Ona dokunmayın’ diye. Kabak kimin başına patladı, bir devlet memurunun, bir bankacının başına patladı. Boşu boşuna hapse girdi” dedi.

Hakan Atilla’nın İstanbul Havalimanı’nda karşılanmasını “Tamamen şov” olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, ”Karşılıyorlar da ne yaptılar yani hapisten mi kurtardılar? Erdoğan, Trump’a telefon açıp ‘Derhal serbest bırakın’ diyebilirdi. Bırakmadı. Ama Trump telefon etti ‘Papazı derhal serbest bırakın’, ‘Emredersiniz’ dedi. Talimatı aldı ve papazı hemen serbest bıraktı. Merkel telefon etti, hemen serbest bıraktılar. Hakan Atilla konusunda ne yaptılar bunlar? Trump’ın papaz için yaptığının en azından 10’da birini yapsalardı. Boşu boşuna hapse girdi o. Hiçbir günahı olmayan birisi” sözlerini dile getirdi.

AYM'NİN BARIŞ AKADEMİSYENLERİ KARARI

Anayasa Mahkemesi’nin barış akademisyenleriyle ilgili kararını doğru bulduğunu belirten Kılıçdaroğlu “Üniversitede çocuklarımıza ders veren hocalar bir görüş dile getirdiler, hapse mi atılır? Üniversitelerden mi atılır bu insanlar? Yanlıştı bu. Anayasa Mahkemesi’nin kararı bu bağlamda doğru bir karar. Beni üzen, kararın 1 oy farkla cıkmış olması. Normalde oy birliğiyle çıkması lazımdı” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu “Alınan karar doğru ama bu kararın bir oy farkla alınması demokrasimiz açısından kaygı verici” dedi.