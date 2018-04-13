Kılıçdaroğlu'ndan 'fezleke' açıklaması: Hazırlatmazsanız şerefsiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Savcılara talimat verip Kılıçdaroğlu'na fezleke hazırlayın diyorlar. Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında hazırlanan fezlekelere ilişkin açıklamada bulundu.

Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuşan Kılıçdaroğlu, "Savcılara talimat verip Kılıçdaroğlu'na fezleke hazırlayın diyorlar. Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz" derken, "Asla geri adım atmam. 50 kere söyledik kışlaya, camiye siyaset sokmayın. Şimdi her yere siyaset soktular. Adalet yok kardeşim. Adalet olsa ben neden 450 kilometre yürüyeyim. Dolar aldı başını gitti. 15 yılda Türk parasını bu kadar dibe götüren olmadı. Bir de milliyiz derler. Mevlana'nın huzurunda söylüyorum, siz gayrimillisiniz. Siz devletin kozmik odasını açıyorsanız. Açık ve net söylüyorum vatan hainisiniz" ifadelerini kullandı.