Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim yanıtı: Doğru bulmuyorum

CHP lideri Kılıçdaroğlu 23 Haziran'da seçim sonucunun Türkiye’yi erken seçime götürüp götürmeyeceğine ilişkin soruya ‘Erken seçimi doğru bulmuyorum’ diye yanıt verdi. Türkiye'nin sorunlarını çözemeyen bir yönetimle karşı karşıya olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu 'Bize başvururlarsa düşüncelerimizi söyleriz' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, T24’ten Murat Sabuncu’nun sorularını yanıtladı.

23 Haziran seçimlerini AKP iktidarı açısından bir referandum gibi görüp görmediğine ilişkin soruya Kılıçdaroğlu “Hayır” yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu “Normalde Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan birisinin tarafsız olması lazım. İki aday var. İki adayın düşünceleri, projeleri var. Takdir zaten İstanbulluların. Ama araya birisi girip ‘benim yerim niye yok bu tartışmada’ diye. ‘Ordu Valisi’nden özür dilemezsen o koltuğa oturamazsın’ diyor. Kim oluyorsun sen ya? Kim? Kendini halkın üzerinde gören bir milli irade mi olur yani?” dedi.

İnsanların 31 Mart seçimlerinin iptal edilerek Ekrem İmamoğlu’na haksızlık yapıldığının farkında olduğunu söyleyen CHP lideri “Bu haksızlığı kim giderecek? Bozulan adalet terazisini kim düzeltecek; halk düzeltecek. Kapalı kapılar ardında bozulan adalet terazisini halk düzeltecek” diye konuştu.

23 Haziran’da tekrarlanacak İBB seçimlerinin dünyaya da “Bütün baskılara rağmen, halk demokrasiden yana oy kullandı” mesajını vereceğini savunan Kılıçdaroğlu YSK’ye de baskı yapıldığını belirterek “YSK kararıyla bizim sokağa taşıp, sokaklarda eylem yapmamızı istediler. Biber gazları, joplar olacaktı” dedi.

Sabuncu’nun “İstihbarat mı vardı?” sorusuna karşılık Kılıçdaroğlu “Elbette, biz bu tuzağa düşmedik. Çünkü biz haklıydık. Biz zaten halktan korkmuyoruz ki. Ekrem Bey kazanmıştı, ikinci kez kazanacak. Demokrasi kültürümüzün gelişmesi için önemli bir tablo olacak” dedi.

23 Haziran gecesi çıkacak sonuçlara göre Türkiye’de yeni bir erken seçimin gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, erken seçimi doğru bulmadığını, Türkiye’nin sorunları konusunda kendilerine başvurulursa düşüncelerini söyleyeceklerini dile getirdi. CHP lideri “Bir erken seçimi Türkiye açısından doğru bulmuyorum. Türkiye bunaldı, Türkiye'nin sorunları var. Sorunları çözme iradeleri yok. Nasıl çözeceklerini bilmiyorlar. Türkiye savruluyor, içte de dışta da. Türkiye, ciddi sorunlar karşısında sorunları çözemeyen bir yönetimle karşı karşıya. Bize başvururlarsa düşüncelerimizi söyleriz. Zaten açıklıyoruz düşüncelerimizi. Yazılı olarak da açıklıyoruz” diye konuştu.