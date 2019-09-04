Kılıçdaroğlu’ndan erken seçim iması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Sivas’ın İmranlı ilçesinde yaptığı konuşmada ‘Belki göreceksiniz önümüzde yeniden seçimler olacak. Belki yeni bir ufuk açılacak’ dedi.

Sivas Kongresi’nin 100'üncü yıldönümünde AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir konuşma yaptığı resmi törenlere katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha sonra İmranlı ilçesine bir ziyaret gerçekleştirdi.

1948’den bu yana ilk kez CHP’li belediye başkanı tarafından yönetilmeye başlayan ilçede seçim otobüsü üzerinden halka seslenen Kılıçdaroğlu erken seçim imasında bulundu.

Kılıçdaroğlu “Hiçbir ayrıma izin vermiyoruz ve bütün Türkiye’yi kucaklıyoruz. Türkiye’yi yeni bir anlayışla yönetmeye talibiz. Belki göreceksiniz önümüzde yeniden seçimler olacak. Belki yeni bir ufuk açılacak. Hep beraber ve hep birlikte Türkiye’yi içinde bulunduğu çıkmazdan çekip çıkaracağız” dedi.

Kılıçdaroğlu "kavgadan, gerilimden uzak", "görüşü, inancı, kimliği ne olursa olsun herkesi kucaklayan" bir siyasi parti anlayışı getirdiklerini belirttiği konuşmasında "Bu siyaset anlayışının özünde yatan; kul hakkı yememektir" dedi.

Kılıçdaroğlu "Geçmişte A partisine B partisine oy vermiş insanlar olabilir ama yeni siyaset anlayışında, bizimle beraber gelin yol arkadaşı olalım. Türkiye'nin önünü açalım. Türkiye'nin ufkunu açalım" diye konuştu.

İmamoğlu da burada yaptığı konuşmada “İnsanı insan olduğu için seven ve gerçekten insan ayırt etmeyen, partizanlığı kurumumuzdan yok eden, bütün ayrımcılıkları kaldırarak hizmet eden, hizmeti eşit bir şekilde vatandaşına dağıtan bir anlayışın temsilcileriyiz” diye konuştu.