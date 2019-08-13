Kılıçdaroğlu’ndan erken seçim açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Halk erken seçimden bıktı. Erken seçim bizim gündemimizde yok. Ekonomik sıkıntıların alabildiğine arttığı, işsizliğin felaket boyutlara yükseldiği bir dönemde seçimi dillendirmek de doğru değil. Bize göre ekonomi yönetiminin değişmesi lazım' dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gündemlerinde erken seçimin olmadığını dile getirdi.

"Halk erken seçimden bıktı. Erken seçim bizim gündemimizde yok. Ekonomik sıkıntıların alabildiğine arttığı, işsizliğin felaket boyutlara yükseldiği bir dönemde seçimi dillendirmek de doğru değil" diyen Kılıçdaroğlu, "Bize göre ekonomi yönetiminin değişmesi lazım. Damadın bu işi beceremediği belli" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Türkiye yönetimi hanedan yönetimine döndü. Hanedan yönetimi uygulamalarıyla dünyaya alay konusu oluyor. Alınan ekonomik kararların ne kadar yanlış olduğunu görüyoruz. Her karardan sonra 'Başarılı adımlar atıldığını ekonominin düzeleceğini" söylüyorlar. Tam tersi oluyor" diye konuştu.