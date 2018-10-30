Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Benim oğlum asker üniforması giydi, senin oğlun ne yaptı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bay Kemal, benim dedem de Sarıkamış'ta tüfeğine sarılı bir halde donarak şehit oldu. Şehadetin içinde kurşunla şehadete yürümek de var, donarak yürümek de var. Sen şehadetten ne anlarsın?' sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, 'Bu ülkenin askerini formasını benim oğlum giydi ya senin oğlun ne yaptı?' diye sordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dersim'de donarak yaşamını yitiren askerlere ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Erdoğan'ın "Bay Kemal, benim dedem de Sarıkamış'ta tüfeğine sarılı bir halde donarak şehit oldu. Şehadetin içinde kurşunla şehadete yürümek de var, donarak yürümek de var. Sen şehadetten ne anlarsın. Sen 15 Temmuz gecesi tanklardan kaçarak Bakırköy'e sığınan adamsın. Bunlar cibiliyet meselesi..." sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın çocuklarının askere gitmemesine atıfta bulundu.

"Şehidin babası ile konuştuğumda zaten vekilimiz ailenin yanındaydı. Hiç kimse aramamış. Mezarlıklar Müdürü arıyor oğlunuzun mezarını hazırladık diye. Nasıl olur da iki askerimiz donarak şehit olur dedim, yanlış mı söylüyorum? Sen şehadetten ne anlarsın diyor Erdoğan. Ben çok şey anlarım" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu ülke için hayatını verenlerin hangi koşullarda askerlik yaptığını çok iyi bilirim. Senin gitmediğin yerlere gittim ben, -40 derecede nöbet tutan askerlerimizin yanında oldum ve senin bilmediğin bir şeyi yaptım ben. Bu ülkenin askerinin formasını benim oğlum giydi, ya senin oğlun ne yaptı?" ifadelerini kullandı.