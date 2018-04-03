Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Sen vatan hainisin

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Garibanı görünce esersin ama benim karşıma çıkmaya cesaret edemezsin" ifadelerini kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal edip bu adamı ziyaret edenler, önünde el pençe duracaksın. Sen ülkeni değil, cebini düşünensin. Sen vatan hainisin" tepkisini gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısındaki açıklamaları şöyle:

Hepiniz hoşgeldiniz. Benim umudum sizsiniz. Birlikte, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bir diktatörden bu ülkeyi kurtaracağız. Bugün 3 Nisan, 88 yıl önce kadınların belediye başkanı seçilmesini sağlayan yasa ilk kez çıktı. Kadınların gücünü ilk kez ve net Adalet Yürüyüşü’nde gördüm. Maltepe’de milyonların buluştuğu kalabalığın en az yarısı kadındı. Saray’da oturan zat seni uykusuz bırakacağım uykusuz. Garibanı görünce esersin ama benim karşıma çıkmaya cesaret edemezsin. Çık karşıma çık Recep Bey. (salonda hak, hukuk, adalet sloganları atılıyor) Kadınlar çağdaş Türkiye’nin inşaasını sağlayacaklar. (Kadınlar sahneye sloganları) önce o zatı sahneye çıkaracağım. Bütün dünya görsün diye.

Taşeron işçiler ile ilgili beklediğimiz tablo gerçekleşmedi. İlk kez taşeron işçilere CHP sahip çıktı. İki buçuk yıl sonra Saray’ı işgal eden zat sözde kadro verdi neyle KHK ile. Ama binlerce kişiye kadro vermediler. Burada kadın kardeşlerimin yanında söz veriyorum, bütün teşeron işçilerine kadro vereceğim. Bakana yemek götüren garsona kadro vermediler. Bu rezilliğe kadınların gücü ve halkın partisi son verecek

Tek adam rejimini yıkacağız dikta yönetimini ve diktatörü oradan alacağız. En büyük korkuları bu ülkenin kadınları. O yüzden kadınlar evde otursun diyorlar. Kadınlara güveniyorum, bu ülkenin kadınları demokrasi, eşitlik, söz hakkı istiyor. Her kadın bir Kuvayı Milliye’cidir. Siz birer Kuvayı Milliye’cisiniz. Bu ülkenin kadınları özgürlük istiyor, bağımsız Türkiye istiyor. Bu ülkenin kadınları Fesli Kadir’leri istemiyor. Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal edip bu adamı ziyaret edenler, önünde el pençe duracaksın. Sen vatan hainisin.

Anadolu kadını diyor ki bağımsız Türkiye, hak, hukuk ve adalet istiyorum. Ve bir şeye güveniyorum eğer kadın hakkı hukuku ve adaleti istiyorsa yüzde yüz bu topraklara hak, hukuk ve adalet gelecektir. Siz hak hukuk ve adalet dedikçe Saray’da oturan şahısı uyku tutmuyor. Bu ülkenin kadınına sonuna kadar güveneceksin. OHAL var bizim ülkemizde kimse konuşmasın istediğimi hapse attırırım diyor. Buradan Saray’da oturan şahsa sesleniyorum sen adaletsizliğin timsalisin. Ben bunları söyledikçe ey Kılıçdaroğlu FETÖ’cüleri savunuyorsun diyorlar. Ben özgürlüğü, demokrasiyi hakları savunuyorum. Ama sen bunları anlayamazsın sen Saray’da badem sütü ile besleniyorsun ben kuru ekmekle."