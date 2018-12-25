Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: O koltuğa sen meşru bir seçimle mi geldin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e sanatçı müsveddesi diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Müsveddenin ne olduğunu görmek istiyorsan aynaya bak göreceksin' yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Demokrasi insanların düşüncelerini özgürce ifade edebilmesidir. Sanatçılar gücün önünde eğilmezler. Sanatçı dik durur ve onuruyla durur. 'Efendim ben cumhurbaşkanıyım beni kimse eleştiremez' Ya sen kimsin, sen kimsin... 'Efendim ben cumhurbaşkanıyım' İyi de kim sana cumhurbaşkanı diyor. O koltuğa sen meşru bir seçimle mi geldin? Hayır. Koşulları kendi lehine değiştirerek geldin" diyen Kılıçdaroğlu, "Sen 80 milyona 'Haddini bil diyorsun' sen haddini bileceksin. 'Sanatçı müsveddesi' demiş. Müsveddenin ne olduğunu görmek istiyorsan aynaya bak göreceksin" ifadelerini kullandı.