Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Niye büyükelçiliği Doğu Kudüs'e taşımıyorsun?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 'Büyükelçiliğimizi Doğu Kudüs'e taşıyacağız' şeklindeki sözlerini hatırlatarak, 'Bekliyoruz. Gözünü sevdiğim Erdoğan, niye açmıyorsun büyükelçiliği? Birileri mi engelliyor?' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP hükümetini İsrail ile ilişkileri düzeltmekle eleştirerek, "Şimdi kalkacaksın, İsrail şöyle böyle diyeceksin. Şimdi büyükelçiliği taşıyorlar oraya. Ben bunu parlamentoda eleştirdim. 'Sayın Erdoğan Meclis'te dedi mi, büyükelçiliğimizi Doğu Kudüs'e taşıyacağız. Bekliyoruz. Gözünü sevdiğim Erdoğan, Meclis'te konuştun. Niye açmıyorsun büyükelçiliği? Birileri mi engelliyor?" dedi.

Mersin'e partisinin il binasının açılışı için gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tevfik Sırrı Gür Stadı yanında düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi.

Hükümetin 16 Nisan öncesi vadettiklerini yerine getiremediğini belirten Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"16 Nisan öncesini düşünün, 'Evet derseniz avro düşecek, faizler düşecek, dolar düşecek' dediler. Ne oldu? Enflasyon, dolar, avro uçtu. Türk Lirası da düştü. Bu tabloyu değiştirmek bizim elimizde. Bu tabloyu birlikte değiştireceğiz. Artık tamam diyeceğiz. Millet İttifakı için tamam diyeceğiz. Daha güzel bir Türkiye diyeceğiz. Birlikte güleceğimiz, birlikte ağlayacağımız bir Türkiye'yi inşa edeceğiz."

'SURİYELİLER EVLERİNE DÖNECEK'

Suriyelilerin evlerine dönmesi için her türlü desteği vereceklerini belirten Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Çok can yakıcı bir sorun daha var. Suriyelileri, Suriyeli kardeşlerimizi bu ülkeye getiren, sorun yaratan, gelecek açısından sorun yaratan bir adam var. Bu ülkeyi yöneten. Diyorlardı ki Emevi camisine gidip namaz kılacağız. Onu yapamadılar. 'Esad gidecek' diyorlardı, gitmedi. 25 Haziran'da güzel bir güne uyanacağız. 25 Haziran'da tüm komşularımıza bir çağrı yapacağız. Tüm dünyada barış diyeceğiz. Suriye'de barış diyeceğiz. Suriyeli kardeşlerimizin evlerini, parklarını yapacağız. Sonra da kardeşim ata topraklarınıza gidin diyeceğiz. Suriyelilerin perişan vaziyette yaşamalarını istemiyoruz."

'İSRAİL'LE İLİŞKİLERİ DÜZELTTİLER'

ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasıyla ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, "ABD, Kudüs'te kendi büyükelçiliğini açıyor. Kudüs'te bizim gencecik çocuklarımız 70'li yıllarda Filistin'e gittiler. Filistin halkı için Filistin'in haklarını savunmak için gittiler. O gencecik çocuklarımız Filistin halkının hep yanından oldu. Çünkü biz Kuvayı Milliye, Mustafa Kemal Atatürk ruhundan geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hükümetin, İsrail'in Mavi Marmara Gemisi'ne saldırmasının ardından şart koştuğu üç madde yerine getirilmediği halde bu ülkeyle ilişkileri düzelttiğini belirten Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Mavi Marmara Olayı'nda, 'Gazze'ye gidiyoruz' dediler. İsrail, Mavi Marmara Gemisi'ne saldırdı, dokuz vatandaşımızı şehit etti. Hükümet bunun üzerine büyük konuşmalar yaptı. Artık İsrail'le konuşmayacağız dediler. Üç şart dediler; Gazze'de abluka kalkacaktı, İsrail özür dileyecekti, şehit olanlar için tazminat ödenecekti. İsrail tazminat ödemedi. Bir özür mektubu da göndermedi. Gazze'de abluka da kalmadı. Sonra bir gece yarısı Meclis'ten bir kanun çıktı. İsrail'le ilişkileri düzelttiler. Arada bir diyorum, bunların yatacak yeri yok diye. Tazminat ödemediler, özür dilemediler, Gazze'de abluka kalkmadı. Şimdi kalkacaksın, İsrail şöyle böyle diyeceksin. Şimdi büyükelçiliği taşıyorlar oraya. Ben bunu parlamentoda eleştirdim. 'Sayın Erdoğan Meclis'te dedi mi, büyükelçiliğimizi Doğu Kudüs'e taşıyacağız. Bekliyoruz. Gözünü sevdiğim Erdoğan, Meclis'te konuştun. Niye açmıyorsun büyükelçiliği? Birileri mi engelliyor?"