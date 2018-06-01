Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Nerede bu iki trilyon dolar?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, '1923 - 2002'de bütün bu hükümetlerin harcadığı para 713 milyar dolar. 2003-2017 son 14 yılda harcanan para ise 2 trilyon 94 milyar dolardır. Bu para eğer bu ülkenin kalkınması ve büyümesi için harcansaydı ülkede fabrika koyacak yer kalmazdı. Nerede bu iki trilyon dolarlık para?' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'da sivil toplum kuruluşlarına konuştu. Ekonominin durumuna ilişkin açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "Size bir rakam vereceğim sayın STK başkanları, lütfen bu rakamları not alın. 1923 - 2002'de bütün bu hükümetlerin harcadığı para 713 milyar dolar. 2003-2017 son 14 yılda harcanan para ise 2 trilyon 94 milyar dolardır. Asla inkar edemeyecekleri rakamları vatandaşın önüne koyduk. Bu para eğer bu ülkenin kalkınması ve büyümesi için harcansaydı ülkede fabrika koyacak yer kalmazdı. Nerede bu iki trilyon dolarlık para?" ifadelerini kullandı.