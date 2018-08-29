Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 9 soru

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 9 soru yöneltti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, döviz kurundaki yükselişe ve kriz tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Erdoğan'a 9 soru yönelten Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Türkiye ciddi bir açmazla karşı karşıya. Ciddi bir ekonomik kriz var. 3 ayda 1 toplanması gereken Ekonomik ve Sosyal Konsey en son 2009 yılında toplanmış. Gerçekleri dinlemekten rahatsızlar. Biz Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları dikkate alarak, Türkiye bu badireyi nasıl atlatır diye 13 maddelik açıklama yaptık. İyi niyetle, Türkiye'yi sevdiğimiz için, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili daha güçlü bir profili ortaya çıkarmak için bunları seslendirdik. Neydi bu 13 madde: Liyakat sistemini darmadağın ettiniz, yeniden oluşturun. Türkiye bu krizden çıkacaksa hukuk reformu yapmak zorundasınız. Merkez Bankası bağımsız olması lazım. Bütün ihaleleri Türk Lirası'na çevirin. Bütçede disiplin sağlayın. Türkiye'nin dış politika anlayışı değişmeli. Kontrolsüz borçlanmalardan vazgeçin. Adaletsiz vergi politikalarından vazgeçin. Doğru planlamayla üretimi artırın dedik. İsraftan vazgeçin.

Ekonominin bu hale geldiğini biliyorduk. Seçimlerin öne alınmasının nedeni de buydu. Seçimden sonra patlak verdi. ABD'li bir papaz varmış da kriz o yüzden çıkmış. Kriz zaten vardı. Dış güçler bizimle oynuyor diyorlar, sen çocuk musun? Almanya'da, Meksika'da kriz çıkmıyor, neden Türkiye'de çıkıyor? Bunlar yarayı tedavi etmez, yarayı derinleştirir.

Erdoğan'a 9 soru soruyorum.

1. Tarımı bitir, çiftçiyi borç batağına sürükle. Tarım ürünü ithal et diyen dış güçler miydi?

2. En büyük ihaleleri dolarla ver diyen dış güçler miydi?

3. İhalelere gelir garantisi ver diyen dış güçler miydi?

4. Yandaşların dış borçlarına devleti kefil et diyen dış güçler miydi?

5. Döviz geliri olmayan şirketlere döviz cinsinden borçlanmasına izin ver diyen dış güçler miydi?

6. Türkiye'yi Londra'da tefecilere teslim eden dış güçler miydi?

7. Merkez Bankası'na müdahale et, her şeyi sen belirle diyen dış güçler miydi?

8. Borç alan emir alır diyordun. Bugüne kadar emir aldığın dış güçleri açıklayacak mısın?

9. Borç almak için Katar'ın kapısına gittin yeni emirleri Katar'dan mı alacaksın?