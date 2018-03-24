Kılıçdaroğlu'ndan 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması: Yüzde 100 kazanacak bir isim...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimine ve Abdullah Gül iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

"Sayın Abdullah Gül ile bir yıl önce görüştüm. Koşullar uygun olursa kendisiyle yine görüşürüz. Devlete hizmet etmiş herkesle görüşürüz. Bu, mutlaka adaylık anlamına gelmez" diyen Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı için karar verecek olan Parti Meclisimizdir. Cumhurbaşkanı adayını belirlerken, yüzde 100 kazanacağından hiç kuşku duymadığımız, demokrasiden yana AKP tabanı ve diğer partilerden de destek almak istiyoruz. Bazı siyasi partilerle aday belirlemeden önce de oturup konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun Sözcü gazetesine yaptığı açıklamalar şöyle:

Seçim Yasası'nı değiştirerek nasıl daha fazla milletvekili çıkaracakları arayışını sürdüren iki parti ittifak yapacaklarını açıkladı. Bu onların millete güven duymadıklarının göstergesidir.

Milletin oyu ile değil, yasada yapılan düzenlemelerle iktidarını nasıl sürdürebileceğinin arayışıdır. Bu arayışa giren partiler, kendi sonlarını hazırlıyorlar.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için karar verecek olan Parti Meclisimizdir. Cumhurbaşkanı adayını belirlerken, yüzde 100 kazanacağından hiç kuşku duymadığımız, demokrasiden yana AKP tabanı ve diğer partilerden de destek almak istiyoruz. Bazı siyasi partilerle aday belirlemeden önce de oturup konuşacağız.

Sayın Abdullah Gül ile bir yıl önce görüştüm. Koşullar uygun olursa kendisiyle yine görüşürüz. Devlete hizmet etmiş herkesle görüşürüz. Bu, mutlaka adaylık anlamına gelmez.

Yanlış Suriye politikası, ekonomik olarak da bizi vurdu. Çinliler, Suriye'de 2 milyar dolarlık ihale aldı. İranlılar ihale aldı. Rusya, sahada genişledi. ABD, Suriye'nin doğalgaz ve petrol yataklarının üzerinde konuşlandı. Ortadoğu coğrafyasında kaybeden sadece Türkiye oldu.