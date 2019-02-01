Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu ve HDP açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun istifa edip istifasını geri çekmesine ilişkin, 'Kendisine de söyledim, atılan tweetin doğru olmadığını söyledim. Zaten bir il başkanının bunları yapmaması gerektiğini söyledim' derken, seçime kadar görevine devam edeceğini, sonrasına bakacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, seçim sürecinde HDP ile bir temaslarının olmadığını dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , FOX TV'de Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

Canan Kaftancıoğlu'nun istifa kararına ilişkin soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Parti içindeki tartışmaları partinin özel hayatı olarak görüyorum ve kamuoyu önünde tartışmayı doğru bulmuyorum. Canan Hanımın duygusal bir nedenle bu tweeti attığını biliyorum, sonra da geri aldı. Kendisine de söyledim. Atılan tweetin doğru olmadığını söyledim. Zaten bir il başkanının bunları yapmaması gerektiğini söyledim" derken, istifasını isteyip istemediği sorusuna yanıt vermedi, "Görevine devam edecek, sonrasına bakarız" ifadelerini kullandı.

Aday belirleme sürecine ilişkin de açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "Bundan 3-4 ay öncesinde illeri vekil arkadaşlarımız arasında paylaştırdık. Arkadaşlarımız buralarda kimler aday olabilir diye raporlar gönderdi. Artı bir memnuniyet araştırması yapıldı. Aday adayları çıktı ortaya onlarla ilgili anket çalışmaları yapıldı. Bütün bu çalışmalar getirildi, hepsi masaya yatırıldı. Bu arada geçen dönemde yaşamadığımız bir konu İyi Parti ile de müzakereler yürüttük. Saadet Partisi ile dirsek teması yaptık" dedi. Küçükkaya'nın "HDP ile var mı?" sorusuna ise Kılıçdaroğlu'ndan "Hayır" yanıtı geldi.