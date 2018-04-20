Kılıçdaroğlu'ndan Büyükerşen'e adaylık sinyali

KRT'de Aslı Kurtuluş'a konuşan Eskişehirli gazeteci Deniz Çağlar Fırat, Kılıçdaroğlu'nun, Büyükerşen'e "Yurt gezilerine hazır mısın" diye sorduğunu söyledi.

CHP'de cumhurbaşkanlığı seçimi için aday belirleme çalışmaları sürüyor.

KRT'de Aslı Kurtuluş'a konuşan Büyükerşen'e yakın gazetecilerden Deniz Çağlar Fırat, 24 Haziran'daki erken seçim kararının açıklanmasının ardından Büyükerşen ile telefonda görüştüğünü ve Büyükerşen'in adaylığa hazır olduğu mesajını verdiğini aktardı.

Fırat ayrıca, Konya'daki belediye başkanları toplantısında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Büyükerşen'e "Yurt gezilerine hazır mısın" diye sorduğunu, Büyükerşen'in de, "Bu bir görev mi" yanıtını verdiğini, Kılıçdaroğlu'nun da bu soru karşılığında, "Evet" dediğini söyledi.