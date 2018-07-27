Kılıçdaroğlu'ndan 'Brunson' açıklaması: Yazık...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırım açıklamasına ilişkin açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın, rahip Brunson'un ev hapsini gerekçe göstererek yaptırım tehdidinde bulunmasına ilişkin konuştu.

"ABD Başkanı Trump ve ekibinin, ülkemize yönelik tehdit içeren sosyal medya mesajları müttefiklik hukukuna aykırıdır" diyen Kılıçdaroğlu, "Milli Kurtuluş Savaşı sonunda bağımsızlığını kazanmış bir ülkenin vatandaşları için bu mesajlar asla kabul edilemez. Ancak, üzülerek belirtmeliyim ki tek adam rejiminin ülkemizde yarattığı hukuksuzluk ve yargının siyasallaşması, Trump ve ekibine böyle bir tutum alma cesareti verebiliyor. Yazık…" ifadelerini kullandı.