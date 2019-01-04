Kılıçdaroğlu’ndan Binali Yıldırım yorumu: Anayasaya aykırı ama…

Kılıçdaroğlu’nun, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın istifa etmeden AKP'nin İstanbul adayı olmasıyla ilgili ‘Anayasaya aykırı ama seçimi bunun üzerinden götürecek değiliz’ dediği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın istifa etmeden AKP’nin İstanbul adayı olması konusunda “Anayasaya aykırı ama seçimi bunun üzerinden götürecek değiliz” dediği öğrenildi.

Binali Yıldırım’ın anayasada açık hüküm yer almasına karşın görevinden istifa etmesi tartışma yaratmıştı. CHP’nin bu konuda atacağı adım merak edilirken, parti içinde farklı görüşler dile getiriliyordu.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre CHP’nin dün gerçekleşen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında Kılıçdaroğlu’nun partisinin kurmaylarına yaptığı değerlendirmeyle bu konuda CHP’nin izleyeceği tavır da belli oldu.

YANLIŞ AMA…

Edinilen bilgiye göre MYK üyelerine açıklama yapan Kılıçdaroğlu’nun Yıldırım’ın adaylığının doğru olmadığını belirterek, “Anayasaya aykırı olduğu doğru ama seçimi bunun üzerinden götürecek değiliz” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu “Bu elbette yanlış ve bu yanlışı söyleyeceğiz, ama buradan da seçimi götürmenin bir anlamı yok. Ekonomiyle ilgili sorunları anlatacağız. Vatandaşın sorunlarına odaklanacağız” görüşünü dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, Yıldırım’ın TBMM Başkanlığı’ndan istifa etmeden İstanbul adayı olmasının seçimi kaybetme kaygısı nedeniyle de olduğunu belirterek, “Seçimi kaybedeceği endişesiyle istifa etmiyor. Seçimi kaybetmekten korkuyor” dedi.

‘POLEMİKTEN UZAK OLACAĞIZ’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’ye yönelik ağır eleştirileri hakkında da değerlendirme yaptığı öğrenilen Kılıçdaroğlu’nun “Kibir sarayından aşağı doğru tepeden tepeden halka bakıyor. Bizi kavgaya, çatışmaya, tuzağa çekerek tartışma çıkarmak istiyor. Polemikten uzak olacağız” diye konuştuğu öğrenildi.