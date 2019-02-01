Kılıçdaroğlu'ndan Beyoğlu adaylığı için 'Alper Taş' açıklaması: Genç, dinamik bir arkadaş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Beyoğlu için ÖDP Genel Başkanı Alper Taş'ı Parti Meclisi'ne önerebileceğini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV'de "CHP'nin Beyoğlu adayı olarak ÖDP Genel Başkanı Alper Taş sizin gönlünüzdeki isimmiş. Yarın PM'ye onun ismini mi getireceksiniz?" şeklindeki soruya "Olabilir. Alper bey son derece saygın bir isim. Beyoğlu'na yakışan bir isim. Genç, dinamik bir arkadaş dolayısıyla bakacağız" şeklinde yanıt verdi.

HOPA VE ŞAVŞAT İÇİN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş, yerel seçimler gündemiyle Aralık ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüş, Hopa ve Şavşat ilçelerinde ön seçim yapılması konusunda mutabakata varıldığın açıklamıştı.

Bu görüşmeden bir ay sonra ise Taş, Hopa ve Şavşat Belediye başkan adaylarının, bütün halkın katıldığı seçimle belirlenmesi önerilerinin CHP yönetimi tarafından kabul edilmediğini belirterek, “CHP İyi örneklerden korkuyor” demişti.