Kılıçdaroğlu'ndan AKP'ye tavsiye

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin açıklamasında AKP'ye tavsiyede bulundu.

Kılıçdaroğlu "ABD'nin yaptırım kararını doğru bulmuyoruz. ABD'nin iki bakanı hakkında biz de aynı kararı almalıyız" dedi.

Kılıçdaroğlu "ABD’nin aldığı karar Türk halkının onurunu rencide ediyor. 15 Temmuz'un arkasında Pensilvanya’daki kişinin olduğunu biliyoruz. Yanlışlık al papazı ver papazı girişiminden kaynaklanıyor. Mutekabiliyet kurallarına uygun olarak ABD’li bakanlar hakkında aynı kararın alınmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.