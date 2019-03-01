Kılıçdaroğlu'ndan AKP'ye: Kavgaya ne gerek var...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Kavga üslubu doğru değil. Mesele hizmet yarışıysa sonuna kadar varız. Gelsinler İstanbul'u, İzmir'i CHP'li belediyeleri görsünler. Orada hizmet nasıl yapılıyor görsünler. Kavgaya ne gerek var' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışması kapsamında Uşak'ta muhtarlar, STK ve meslek odalarının temsilcileri ile bir araya geldi.

"Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayız. Belediye başkanımız makamına oturduğunda kimsenin işiyle, aşıyla oynamayacak. Sen filan partidensin atıyorum, diyemeyecek" diyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "zillet ittifakı" sözlerine yanıt vererek, "Biz şu millettir, bu zillettir demiyoruz. Kavga üslubu doğru değil. Mesele hizmet yarışıysa sonuna kadar varız. Gelsinler İstanbul'u, İzmir'i CHP'li belediyeleri görsünler. İstanbullu nefes almak için Beşiktaş'a, Bakırköy'e, Kadıköy'e, Kartal'a, Maltepe'ye gider. Orada hizmet nasıl yapılıyor görsünler. Kavgaya ne gerek var" ifadelerini kullandı.

Halkın ekonomik krizden şikayet ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Sandığa giderken aklımızı kullanmak zorundayız. 17 yıldır ülkeyi yönetenler, 17 yılın sonunda fakir fukarayı soğan kuyruğuna soktular. Bunu görmeden sandığa gidersek haksızlık etmiş oluruz. 17 yıldır istediğin kanunu çıkarıyorsun, istediğini paşa, genel müdür yapıyorsun. 17 yıldır bir avuç tefeciye faiz ödüyorsun. Bu iş parti işini aştı bu bir Türkiye meselesidir" diye konuştu.