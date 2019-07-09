Kılıçdaroğlu’ndan ’82 milyonu kucaklayacak’ iktidar çağrısı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ’82 milyonu kucaklayacak iktidara ihtiyacımız var’ dedi, 'siyaseten katı ayrışmaların doğru olmadığını' düşündüğünü kaydetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "82 milyonu kucaklayacak bir iktidara ihtiyacımız var” dedi.

Kılıçdaroğlu “Ben bu ülkenin menfaatleri neredeyse oradayım. Nerede sorun varsa çözmek için oradayım. Siyaseten katı ayrışmaların doğru olmadığını düşünüyorum. Birilerinin cebine değil vatandaşa hizmet etmek istiyoruz” diye konuştu.

Merkez Bankası’nın ihtiyat akçesinin hazineye aktarılmasına da değinen Kılıçdaroğlu “İktidar bu ülkenin kefen parasına muhtaç duruma geldi. Artık bu ülkeyi yönetemezler” dedi.

MERKEZ BANKASI BAŞKANININ GÖREVDEN ALINMASI

Merkez Bankası Başkanının görevden alınmasıyla ilgili olarak Kılıçdaroğlu, "Kendi beceriksizliklerini bir bürokratın üzerine yıktılar. Merkez Bankası'nın ilk toplantısında faizi sıfırlayın, vallahi billahi alkışlayacağım. Sıfırlarsanız Erdoğan dünya ekonomi tarihine girsin diye özel bir kampanya yapacağım” diye konuştu.

Enflasyon, işsizlik, iç ve dış borçlar ile döviz kurunun artmasının sorumlusunun Merkez Bankası Başkanı olup olmadığını soran Kılıçdaroğlu “İğneden ipliğe zammı sen yaptın, sorumlu kim? Merkez Bankası Başkanı. Yemezler kardeşim kusura bakma” ifadelerini kullandı.

ÇORLU TREN FACİASININ YILDÖNÜMÜ

Çorlu’daki tren faciasının dünkü yıldönümüne de değinen Kılıçdaroğlu facianın araştırılması içim Meclis’e verdikleri önergenin AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla reddedildiğini söyledi. Kılıçdaroğlu “Araştıralım diyoruz, reddediyorlar. Ne yapacak bu Meclis? Onu araştırma, bunu araştırma. Neyi araştıralım?” diye konuştu.

MANSUR YAVAŞ'IN ODTÜ'YE YURT ÖNERİSİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ODTÜ’ye yurt yapma önerisine değinen Kılıçdaroğlu “Sayın rektöre sesleniyorum. Öğrencilerinizi dinleyiniz. Benden ve senden daha iyi dünyayı sorgulayan çoçuklarımız. Mansur Başkan'ın sesine kulak verin. Yurt yapacak ve size verecek” dedi.

SETA'NIN RAPORU

Kılıçdaroğlu SETA’nın raporuna da değinen CHP lideri “Yabancı ajansların Türkiye uzantıları var, bu uzantılarla ilgili bir şey yapmamız lazım deniyor. Eğer siz gazeteciyi fişlerseniz doğru haberi kimden alacaksınız. Doğru haberi iktidara diz çökenlerden mi alacağız, yoksa bağımsız gazetecilerden mi alacağız. SETA iktidardan beslenir. Bol miktarda para verir. Medyanın yüzde 95'i bağımsız değil. İktidar ne istiyorsa onu yazıyorlar, ben onlara gazeteci demiyorum zaten” diye konuştu.