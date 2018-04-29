Kılıçdaroğlu'ndan 15 vekile ilişkin açıklama: İsterlerse dönerler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi talimatıyla İyi Parti'ye geçen 15 vekille ilgili açıklamada bulundu.
Vekillerin aday listesi teslim edilmeden önce CHP'ye döneceğine ilişkin haberler basına yansırken, Kılıçdaroğlu konuya ilişkin, "İsterlerse arkadaşlarımız geri dönecek" açıklamasında bulundu.
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan bir CHP yöneticisi, "Milletvekili aday listelerinin tesliminden hemen önce 15 arkadaşımız İYİ Parti’den ayrılır ve CHP listelerinden aday olurlar" açıklamasında bulunmuştu.
İyi Parti'ye geçen CHP'li vekillerden Ömer Fethi Gürer, Tacettin Bayır ve Erkan Aydın soL Haber'in sorularını yanıtlamıştı: