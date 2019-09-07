Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırıya ilişkin 1 gözaltı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını yaptığı sahneye doğru yumurta atan bir kişi gözaltına alındı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin insanını seviyorum ve güveniyorum. Adalet duygusuna güveniyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi baskıyı kurarlarsa kursunlar bu kardeşiniz Türkiye’nin çağdaş uygarlığı için, demokrasisi, cumhuriyeti, bayrağı ve vatanı için ne gerekiyorsa yapacağım." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını yaptığı sahneye doğru yumurta atan bir kişi gözaltına alındı.

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Yumurta, Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık 1,5 metre önüne düşerken korumalar da CHP Genel Başkanı'nı koruma altına aldı. Daha sonra konuşmasına devam eden Kılıçdaroğlu, "Hiç endişe etmeyin ne olursa olsun tek güvencem sizlersiniz. Bu ülkenin insanını seviyorum ve güveniyorum. Adalet duygusuna güveniyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi baskıyı kurarlarsa kursunlar bu kardeşiniz Türkiye’nin çağdaş uygarlığı için, demokrasisi, cumhuriyeti, bayrağı ve vatanı için ne gerekiyorsa yapacağım." dedi.