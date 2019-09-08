Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı şüphelisi adliyeye sevk edildi

Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ni ziyareti sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İ.Ö. (40) adliyeye sevk edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın kazandığı ilçe belediyelerini ziyaret etmek üzere geldiği Aydın’da dün akşam Kuşadası ilçesine uğradı. CHP’den Kuşadası Belediye Başkanı seçilen Ömer Günel’e ziyarette bulunan Kılıçdaroğlu, ardından belediye önünde toplananlara seslenmiş, bu sırada yumurtalı saldırıya uğramıştı.

Saldırı sonrası gözaltına alınan 2 çocuk babası İ.Ö.’nün, polisteki ifadesinde "işsiz olduğu için psikolojisinin bozulduğunu, saldırıyı da bu nedenle gerçekleştirdiğini söylediği" belirtildi. İ.Ö., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.