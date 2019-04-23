Kılıçdaroğlu'na yumruk atan saldırgan savcılığa sevk edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı asker cenazesinde yumruk atan Osman Sarıgün, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.
Çubuk'taki asker cenazesinde yaşananlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Osman Sarıgün, jandarmadaki işlemlerinin ardından Çubuk Adliyesi'ne getirildi.
Adliye binasına arka kapıdan alınan Osman Sarıgün, savcılık sorgusuna alındı.
Saldırıya ilişkin Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden 3'ü savcılıktan serbest bırakılırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı kameralar tarafından görüntülenen şüpheli Osman Sarıgün hakkında da ek gözaltı süresi verilmişti.