Kılıçdaroğlu'na tam 746 bin lira ceza! O belgelerde ne vardı hatırlayalım...

Savcılık soruşturmasıyla doğruluğu teyit edilen Man Adası belgeleri dolayısıyla mahkemeler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na para cezası yağdırmaya devam ediyor. Daha önce ayrı ayrı verilen 197 bin, 95 bin ve 359 binlik tazminat cezasına 130 bin liralık bir ceza daha eklendi. Kılıçdaroğlu, tazminat cezalarını ödemek için Balıkesir'deki evini satmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Man Adası belgelerini açıkladığı gerekçesiyle ceza yağmaya devam ediyor.

Doğruluğu Savcılık soruşturmasıyla tespit edilen belgeler nedeniyle Kılıçdaroğlu'na son verilen tazminat cezası 130 bin lira olurken, bu cezayla birlikte Kılıçdaroğlu'na verilen Man Adası cezası toplamı 746 bin liraya çıktı.

Mahkemeler Kılıçdaroğlu'nun son bir yıl içinde Erdoğan'a 746 bin lira ödemesine karar verirken, Kılıçdaroğlu daha önce konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada, "Bu tazminat beni korkutmak için. O kararı veren hakim de hakim değil" demişti.

SAVCILIK 'DEKONTLAR DOĞRU' DEMİŞTİ

CHP'nin eski genel başkan yardımcısı Bülent Tezcan, Man Adası soruşturması devam ederken yaptığı bir açıklamada belgelerin doğruluğunun teyit edildiğini açıklamıştı.

Tezcan, "Ankara Cumhuriyet Savcılığı bu konuda, belgelerin gerçek olduğunu tespit etti. Halkbankası'na sordu, Halkbankası da ‘evet bunlar gerçektir' dedi. Verdiğimiz dekontların gerçek olduğu savcılık kararıyla tespit edildi. Şimdi soruyorum Erdoğan'a, hani sahteydi? Erdoğan'dan cevap bekliyorum, hangi şirketi sattınız, akrabalarınız, yakınlarınız… 1 paundluk yani 5 TL'lik Bellway şirketine 15 milyon dolarlık, yani 60 milyon TL'lik hangi şirketi sattı, o şirketin varlığı neydi, bilançosu ne, ne kadar vergi ödedi?" diye konuşmuştu.

BELGELERDE NELER VARDI?

Erdoğan ailesinin Man Adası’na milyonlarca dolar gönderdiğini ortaya koyan belgeler TBMM’de düzenlenen basın açıklamasıyla paylaşılmıştı.

O belgelerden bazıları şöyle:

Burak Erdoğan'ın gönderdiği 2,3 milyon doların belgesi:

Mustafa Erdoğan'ın 1 milyon 250 bin dolarlık dekontu:

TAZMİNATI ÖDEMEK İÇİN EV SATTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kasım ayı başında mal varlığı beyannamesi güncellenmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ödemesi gereken tazminat için Balıkesir Burhaniye'deki evini sattığı açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa süre önce yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun tazminatları CHP kasasından mı ödediğini sormuştu.