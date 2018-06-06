Kılıçdaroğlu'na suikast planı davasında 3 tahliye

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Adalet Yürüyüşü sırasında, saldırı planladıkları iddia edilen sanıklardan 3’ü tahliye edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’nün Kocaeli etabına kiralık minibüsle saldırı planı yaptıkları iddia edilen ve IŞİD üyesi olmakla suçlanan 3 tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Kadir Kökoğlu, Selim İbiş ve Suriyeli Abdullah Albayerlı ile tutuksuz sanıklar Burhanettin Kılıç, Ahmet Kaşdaş, Ferhat Koç, Ahmet Türkçe, Selahattin Aydın ve Seyit Kılıç katıldı.

DHA'nın haberine göre, duruşmada, IŞİD üyesi olduğu iddia edilen Oğuzhan Korkmaz’ın da aralarında olduğu 4 kişi tanık olarak dinlendi. Yargılanan kişilerden birinin eşi, diğer sanıkların ise arkadaşları olduğunu belirten Korkmaz, “Arkadaşlarımın DEAŞ ile alakası yok. Aslında benim de yok ama çektiğim bir video sonrası buradayım” dedi.

IŞİD’in Kayseri sorumlusu olduğu iddialarını reddeden Korkmaz, “Kimsenin emiri değilim. Emniyet Müdürlüğü’ndeki beyanlarımı kabul etmiyorum, şimdiki beyanlarım doğrudur. Emir olarak tayin edildiğim toplantıyı kabul etmiyorum. Böyle bir toplantı da olmadı. Kimseyi emir olarak da seçmedim. Kayseri’nin DEAŞ sorumlusu değilim” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Selim İbiş, Kadir Kökoğlu ve Abdullah Albayerlı’nın tahliyelerine karar verdi. Heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 12 Eylül’e erteledi.