Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası ilk değerlendirmeler...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan saldırının ardından birçok isimden açıklama ve değerlendirme geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu asker cenazesinde hedef alan saldırının ardından birçok isimden açıklama ve değerlendirme geldi.

AKP'DEN AÇIKLAMALAR

AKP Sözcüsü Ömer Çelik CHP lideri Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Şiddet bir hak arama ya da protesto yolu değildir. Sorumlular açığa çıkarılacak ve gereken yasal işlem yapılacaktır" dedi.

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Üzgünüm ve kızgınım. Geçmiş olsun. Şiddet dilinin sokakta fiili şiddet üretmesine şaşıracak değilim. Başta biz siyasiler olmak üzere herkesin sorumluluğu büyük. Hep birlikte Türkiye olmanın gereklerine odaklanmalıyız " ifadelerini kullandı.

CHP'DE AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Kılıçdaroğlu'na saldırıya ilişkin, 'Devlet Bahçeli ve Süleyman Soylu mutlu mu acaba!' dedi.



Olay sırasında Kılıçdaroğlu'nun yanında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir ve CHP'li Levent Gök, saldırı anına ilişkin bilgi verdi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı sonrası Ankara Valiliği de "Olayın sorumluları hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır" açıklaması yaptı.