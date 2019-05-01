Kılıçdaroğlu'na linç girişiminin yaşandığı köyde tarikat bağlantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan linç girişimine ilişkin yeni bir bilgi gündeme geldi.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Akkuzulu köyüne ilişkin dikkat çeken bir noktayı gündeme getirdi.

Öztürk, "Şeriat İsteriz" diyerek Ankara'ya yürüyen Ticani tarikatının lideri olan Kemal Pilavoğlu'nun köyde tarikat örgütlenmesi yaptığını yazdı.

Öztürk'ün yazısından ilgili bölüm şöyle:

Kemal Pilavoğlu, Ankara Hacıbayram Camii yakınında kitapçılık yaparken daha sonra dava vekili olarak Çubuk'a gidiyor. 1957 yılında yeşil bayrağı açıp arkasında yaklaşık 7 bin kişiyle “Şeriat isteriz” sloganlarıyla Ankara'ya yürüyor. Ticani tarikatının lideri olan Kemal Pilavoğlu'nun emriyle o dönem Atatürk heykel ve büstlerine saldırılar yapılıyor.Sonuçta, Bozcaada'ya sürgüne gönderiliyor.

Pilavoğlu, Çubuk'ta kaldığı dönemde ticaniliği yayıyor.