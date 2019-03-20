Kılıçdaroğlu'na idam çağrısına soruşturma açıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun idam edilmesi çağrısında bulunan Akit TV muhabiri hakkında soruşturma başlatıldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölüm yıldönümü dolayısıyla Ulucanlar Cezaevi’nde yayın yapan Akit TV muhabiri, müzeye dönüştürülen cezaevindeki darağacını gösterip CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun idamını istemişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada "19.03.2019 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan Akit TV adlı televizyon kanalı muhabirinin; 'Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor' şeklindeki sözleri üzerine, hakkında TCK 106/1 maddesi uyarınca tehdit suçundan soruşturma başlatıldı" ifadeleri kullanıldı.