Kılıçdaroğlu'na idam çağrısı yapan Akit TV RTÜK gündeminde

RTÜK Üst Kurul üyesi İlhan Taşçı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için Akit TV'de yapılan idam çağrısının RTÜK gündemine alındığını söyledi.

RTÜK Üst Kurul üyesi İlhan Taşçı, Akit TV'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamalarını üst kurul gündemine taşıdı. Taşçı, "Yayının tamamı izlendiğinde hem ulusal hem de uluslararası hukuk bakımından hukuk fakültelerinde nefret suçuna örnek olay olarak anlatılacak nitelikte olduğu tartışmasızdır" dedi.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepeni'nin haberine göre Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Taşçı, Akit TV'nin açıklamalarını üst kurul gündemine taşıdı. Akit TV'nin önceki gün ‘Akit Haber, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde' başlığı ile verilen haberin ardından harekete geçen Taşçı, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, idam çağrısı yapılan yayının acilen incelenmesini talep etti.

'HADDİNİ AŞARAK AÇIKÇA TEHDİT ETTİ'

Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen'in "PKK terör örgütüne, FETÖ terör örgütüne de yandaşlık yapan kol kanat geren, bağrında besleyen örneğin Kemal Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin de işte bu darağacında asılmasını, idam edilmesini bekliyor diye düşünüyorum" sözlerine tepki gösteren Taşçı, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin kurtarıcı ve kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Türkiye siyasal hayatının her döneminde ilericilikten yana, demokrasinin, devrimlerin yılmaz savunucusu ve koruyucusu Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu terör örgütleri ile işbirliği içinde gibi gösterip bu sebeple idam edilmesi gerektiğini söylemiş ve tartışmaya yer olmayacak gazetecilik sınırlarını ve haddini aşarak açıkça tehdit etmiştir."

'DERHAL İNCELENMELİ'

Taşçı, "Bu ifadeler, 31 Mart seçimlerine yaklaştığımız şu günlerde, CHP'ye oy ve gönül veren milyonlarca yurttaşımızı kırar ve toplumda nefret duygularını körükler niteliktedir. Yayıncının Haber Müdürü bu ifadeleri ile Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre suç işlediği gibi —ki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattığını duyurmuştu- RTÜK'ün de kendisine verilen görev bakımından olayı derhal gündemine alması ihmal edilmeyecek ve ileri bir tarihe atılamayacak kadar acil bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

Akit TV yayının RTÜK Yayın ilkeleri'ne aykırı olduğunu vurgulayan Taşçı, "Söz konusu yayın, ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz. Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz. İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez. Bentlerini de açıkça ihlal etmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Taşçı, RTÜK'ü acil incelemeye çağırarak, "Yayının tamamı izlendiğinde hem ulusal hem de uluslararası hukuk bakımından hukuk fakültelerinde nefret suçuna örnek olay olarak anlatılacak nitelikte olduğu tartışmasızdır. Amacı tamamen toplumu ayrıştırma, kutuplaştırma ve toplumun bir kesimini kışkırtmaya hizmet amacıyla güdümlü ve yönlendirmeli bu yayın nedeniyle bahsi geçen yayının ivedi olarak yukarıdaki bentlere göre incelenip raporu hazırlanmalı ve Üst Kurul gündemine alınmalı" dedi.