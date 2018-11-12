Kılıçdaroğlu'na 'defolup gideceksin' diyen CHP'li vekile bir kötü haber daha

'Ezan Türkçe okunsun' sözleri nedeniyle partisi tarafından ihracı talep edilen CHP'li vekil Öztürk Yılmaz, bu girişimin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef almıştı. Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sözleri nedeniyle bir kez daha disipline sevk edildi.

CHP'de "Öztürk Yılmaz" krizi devam ediyor. "Ezan Türkçe okunsun" sözleri nedeniyle partisi tarafından ihracı talep edilen CHP'li vekil Öztürk Yılmaz, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef almış, "Hukuksuz sevki kınıyorum, kabul etmiyorum. 10 Kasım'dan önce bir Atatürkçüye böyle hakaret ediliyor, bu muameleye maruz kalıyor. Yarın ne yüzle Anıtkabir'e gideceksin?" diye sormuştu.

"Aşağılık bir işe imza attınız. Defolup gideceksiniz. Ben istifa etmeyeceğim. Sıkıyorsa at beni buradan, rezil ol, kepaze ol" diyen Yılmaz'ın bu sözlerinin ardından CHP Genel Merkezi, Yılmaz'ı bir kez daha disipline sevk etti.

Yılmaz, Genel Başkanlık hazırlığı yaptığı ve ihraç girişiminin bu nedenle geldiğini iddia etmişti.