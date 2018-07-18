Kılıçdaroğlu'na ceza: Erdoğan ve yakınlarına 359 bin lira ödeyecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının yurt dışına para transfer ettiklerini dekontlarıyla açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 359 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.
Çarşamba, 18 Temmuz 2018 13:16
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin açıklamaları sonrası açılan tazminat davasında, 359 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi.