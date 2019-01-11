Kılıçdaroğlu'na 1,5 milyonluk tazminat cezası, 1,5 milyonluk bir daha var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göreve geldiği günden bu yana AKP'liler tarafından hakkında açılan davalarda 1,5 milyon liraya yakın tazminat ödemeye mahkum edildi.

CHP TBMM Grubunun, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminatları ödemek üzere bir fon oluşturulması kararı sonrası, Kılıçdaroğlu'na açılan davalar yeniden gündeme geldi.

AKP destekli AA'nın konuya ilişkin haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı tazminat davalarında 2009'dan 2018 Temmuz'a kadar 147 bin lira manevi tazminat kazandığı belirtildi.

Kılıçdaroğlu hakkında, bazı bakanlar ve belediye başkanları tarafından da davalar açıldı, bu davalarda da tazminat ödemeye mahkum edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, en büyük tazminatı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin açıklamaları nedeniyle açılan tazminat davasında kaybetti.

İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalarda Kılıçdaroğlu toplam 698 bin lira manevi tazminata mahkum edildi.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı, avukatlık ücretleri ve yasal faiziyle birlikte toplam 909 bin 353 lira tutan manevi tazminat bedelini, İstanbul 3. İcra Dairesi'ne yatırdı.

Bu arada Erdoğan adına, avukatları tarafından Kılıçdaroğlu hakkında yakın zamanda açılmış, biri 1 milyonluk, diğeri de 250 bin liralık olmak üzere iki dava daha bulunuyor.