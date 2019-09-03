Kılıçdaroğlu’dan kayyum sorusuna yanıt: Her şeyi yapabilirler

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu HDP’li belediyelerden sonra CHP’li belediyelere de kayyum atanması olasılığına dair ‘Her şeyi yapabilirler çünkü hukuk yok’ dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk’te katıldığı Teke Tek programında Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtlıyor.

Kılıçdaroğlu HDP’li Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının görevden alınarak kayyum atanmasının ardından İstanbul, Ankara’da da CHP’li belediyelere kayyum atanmasının sözkonusu olup olmayacağına yönelik soruya “Her şey olabilir, çünkü hukuk yok” diye yanıt verdi. Kılıçdaroğlu sokaktaki yurttaşın adalet ve hukuka inancının kalmadığını söyledi.

Süleyman Soylu’nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik "Seni pejmürde ederiz" sözleriyle ilgili olarak ise Kılıçdaroğlu “Pejmürde bir adama ben ne söyleyeyim. Kişiliği olmayan bir insana ben ne söyleyeyim. Allah kimseyi kişiliksiz bir konuma düşürmesin" dedi.

Ekrem İmamoğlu’nun görevden alınması olasılığına ilişkin “Bulsunlar bir gerekçe alsınlar” diyen Kılıçdaroğlu, bu gerekçenin “hortumların kesilmesi” olacağını söyledi. İBB’de vakıflarla protokollerin sonlandırılmasına ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu CHP'nin her vakfa karşı olmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu CHP’nin sola mı sağa mı kaydığı sorusuna ise CHP’nin “her kesimin partisi” olduğu yanıtını verdi.

Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasıyla ilgili olarak Kılıçdaroğlu, ''Bir belediye başkanı bir terör örgütüne parasal destek sağlıyorsa ve siz devlet olarak bunu saptayamıyorsanız, siz devlet değilsiniz. Saptıyorsanız suç üstü yapacaksınız kardeşim" dedi.