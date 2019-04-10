Kılıçdaroğlu: Yüzde 100 netleşene kadar sandık başında kalacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bu iş yüzde 100 netleşene kadar sandık başında kalacağız. Karar netleşene kadar hiçbir oy çuvalı sahipsiz kalmayacak' talimatı verdi.

31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul krizi sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, YSK kararının ardından “Hiçbir sandık bırakılmayacak. Bu iş yüzde 100 netleşene kadar sandık başında kalacağız. Karar netleşene kadar hiçbir oy çuvalı sahipsiz kalmayacak” diye talimat verdiği öğrenildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun YSK’nin 38 ilçede oyların yeniden sayımına yönelik AKP’nin itirazına verdiği kararı Genel Merkez’de kurmaylarıyla birlikte değerlendirdiği öğrenildi. YSK’nin kararını olumlu karşılayan Kılıçdaroğlu’nun, Kaftancıoğlu ve CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç ile konuştuğu kaydedildi.